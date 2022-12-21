Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde İl Özel İdare'nin şantiyesinde görevli İbrahim Düzgün, akşamdan kalan yemekleri bir kaba koyup, şantiyedeki kediyi beslerken tilki geldi.

Tilki, kedinin karnını doyurduğu kaba yaklaşarak beslendi.

Tilki ve kedinin sırayla karnını doyurdukları anlar, Düzgün tarafından cep telefonu ile görüntüledi.