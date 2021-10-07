Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 16:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da, uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 12 adrese yapılan eş zamanlı baskında 12 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 6 kilo 800 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, çeşitli uyuşturucular, 2 hassas terazi, 145 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.
Etiketler: Şanlıurfa
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