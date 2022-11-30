Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda 27 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Polis ekiplerince, 27 Kasım'da Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda bir araca düzenlenen operasyonda 74 kilo 350 gram uyuşturucu ile 7 bin 785 lira ve 100 dolar ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Şanlıurfa Narkotik Uyuşturucu
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