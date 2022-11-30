Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa K. idaresindeki kamyonet, Aksaray-Konya kara yolunun 45. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Mustafa K. ile kamyonette bulunan Mehmet K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Aksaray
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