Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yurt dışından getirilerek uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda dedektör köpekle arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile 3 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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