Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da, biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi de yaralandı.
Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun Taşocağı mevkisinde Mustafa C. yönetimindeki kamyonet, park halindeki biçerdövere arkadan çarptı.
Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü ile babası Mehmet C. yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti, babanın ise tedavisi sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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