Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan organizatör tutuklandı.
Ardahan'da, yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı.
Ardahan-Ardanuç kara yolunda düzensiz göçmenler olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, Afganistanlı 9 düzensiz göçmeni yakalayarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Bu kişilerin kaçak olarak yurda getirilmesine ilişkin yakalanan bir organizatör ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Etiketler: İnsan Kaçakçılığı Düzensiz Göçmenler
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