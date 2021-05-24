Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Güney Çevre Yolu Dosma mevkisinde, Yavuz P. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma, ardından istinat duvarına çarptı.
Kazada, araç içinde sıkışarak hayatını kaybeden Muhammet Ali K.'nın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:16
- 15:14
- 15:03
- 15:17
- 14:39
Sıradaki Haber
Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz