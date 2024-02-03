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Güncel
AA 03.02.2024 09:54

Şanlıurfa'da trafik denetimi yapıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da trafik denetimi yapıldı

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince kent merkezinde trafik denetimi yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda kurulan uygulama noktasında ehliyet sorgulama, emniyet kemeri, seyir halinde telefon kullanma ve motor sürücülerinin seyahate uygun giyimleri kontrol edildi.

Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere işlem yapıldı.

Denetimlerde durdurulan motor sürücülerine kask takmanın ve koruyucu ekipmanın önemi anlatıldı.

Öte yandan muayene ve araç sigortası eksik olan 4 sürücüye 4 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

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