Duman 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.02.2024 09:25

Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerine yaban hayvanları için buğday bırakıldı

Ağrı'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Türk Kızılay gönüllüleri, Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerine yaban hayvanları için buğday bıraktı.

Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerine yaban hayvanları için buğday bırakıldı

Türkiye'nin 5137 rakımıyla en yüksek noktası olan Ağrı Dağı eteklerinin karla kaplı olması nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

DKMP ekipleri de yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında aç kalmaması için Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi işbirliğiyle çalışma başlattı.

Ekipler ile gönüllüler bu kapsamda, araçlarla Ağrı Dağı'nın eteklerine gitti. 2 bin rakıma çıkan ekipler, burada karla kaplı araziye 800 kilogram buğday serpti.

Gönüllülerden İlayda Kaya, yaban hayvanlarının kışın yiyecek bulmakta zorlandığına işaret ederek, bu nedenle böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmaya, DKMP Şube Müdürü Niyazi Azgın, Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin de katıldı.

Ekiplerin doğadaki bu çalışması dronla görüntülendi.

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin inşaatı sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
Kilise saldırısıyla bağlantılı DEAŞ'lı 17 şüpheli yakalandı
10:15
Pakistan'da farklı siyasi parti üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 çocuk öldü
10:26
SSK ve Bağkur emeklilerinin fark ödemeleri 6-7 Şubat'ta
10:20
Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'un seçim kampanyasına şarkı
10:11
Bakan Kacır: Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz
09:55
7 ilde DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
FOTO FOKUS
Deprem konutları teslim ediliyor: İlk anahtar teslimi bugün Hatay'da
Deprem konutları teslim ediliyor: İlk anahtar teslimi bugün Hatay'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ