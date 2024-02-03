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Güncel
AA 03.02.2024 09:47

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Turgutlu'da uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen eski tavuk çiftliğine yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye sokulduğu tespit edilen, uyuşturucu imal etmeye yarayan makinenin Turgutlu'da eski bir tavuk çiftliğine kurulduğu yönünde bilgi alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.

Tavuk çiftliğiyle birlikte 9 ikamette yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda H.E., M.S., K.B. ve K.D. gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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