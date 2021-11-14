Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tırda gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara bulundu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tırda gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara ele geçirildi.
Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada, tırın dorsesinin tabanına gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara ele geçirildi.
Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Kaçakçılık
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