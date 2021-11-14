Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 200 fidan toprakla buluştu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 200 fidan toprakla buluşturuldu.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türk Kızılay gönüllüleriyle Yakut Mahallesi'nde oluşturulan alana 200 çam ve meyve fidanı dikti.
Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için bu yıl hedeflenen 100 bin ağacın yıl sonuna kadar toprakla buluşturulacağını kaydetti.
Belediye olarak en önemli hizmetlerin başında ağaçlandırma çalışmalarının geldiğini belirten Çolakbayrakdar, "İlçemize her yıl 100 binden fazla ağaç dikiyoruz. Bugün burada diktiğimiz ağaçlar, bizden sonraki kuşaklara miras olarak kalacak. Herkesin emeğine sağlık. Yeşil bir Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kayseri Fidan Ağaçlandırma Milli Ağaçlandırma Günü
Son Haberler
- 19:03
- 18:38
- 19:03
- 18:10
- 18:14
Sıradaki Haber
Bayburt'un yüksek kesimlerindeki derelerin yüzeyi buz tuttu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz