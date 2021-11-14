Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türk Kızılay gönüllüleriyle Yakut Mahallesi'nde oluşturulan alana 200 çam ve meyve fidanı dikti.

Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için bu yıl hedeflenen 100 bin ağacın yıl sonuna kadar toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Belediye olarak en önemli hizmetlerin başında ağaçlandırma çalışmalarının geldiğini belirten Çolakbayrakdar, "İlçemize her yıl 100 binden fazla ağaç dikiyoruz. Bugün burada diktiğimiz ağaçlar, bizden sonraki kuşaklara miras olarak kalacak. Herkesin emeğine sağlık. Yeşil bir Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.