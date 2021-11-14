Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Ortahisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, B.U'nun bulunduğu araçta arama yapıldı.
Aramada, 23,29 gram kenevir tohumu, 147,3 gram kubar esrar, 32,7 gram bonzai ve bir miktar taş esrar ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Trabzon Uyuşturucu Narkotik
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