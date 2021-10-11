Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tırda 470 cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da, düzenlenen operasyonda, bir tırın su deposuna gizlenmiş şekilde gümrük kaçağı 470 cep telefonu ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı noktasında durdurulan bir tırda arama yapıldı.
Aracın su deposu kısmına gizlenmiş 470 akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.
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