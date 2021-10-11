İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde 9-11 Ekim tarihlerinde denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.