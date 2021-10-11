Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 55 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde 9-11 Ekim tarihlerinde denetim yaptı.
Ekipler, denetimlerde Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 55 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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