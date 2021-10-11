Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da, son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 87 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4-10 Ekim arasında önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı.
Operasyonlarda, 87 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 243 gram esrar, 202,95 gram metamfetamin, 16 gram sentetik uyuşturucu, 64 uyuşturucu hap ve 2 gram eroin ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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