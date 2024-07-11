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Güncel
AA 11.07.2024 12:02

Şanlıurfa'da pamuk işçilerine eğitim veriliyor

Şanlıurfa'da pamuk işçilerinin çalışma, yaşam ve istihdam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa'da pamuk işçilerine eğitim veriliyor

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), Better Cotton ve uluslararası tekstil markaları, Türk Kızılay ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Şanlıurfa'da hayata geçirilen proje kapsamında pamuk çiftçileri, işçi ve aileleri ile tarım aracılarına eğitim veriyor.

Gönüllülük esasına dayanan proje ile pamuk arazilerinde iş koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa'da pamuk işçilerine eğitim veriliyor

Çocuk ve kadınlara ayrı ayrı eğitim veriliyor

Çocuk ve kadın dostu mobil alan ve psikososyal destek araçları ile çocuklara ve işçi ailelere yönelik saha düzeyinde eğitim programları gerçekleştirdiklerini söyleyen IPUD Genel Müdürü Didem Ünsür:

"Şimdiye kadar bin kişiye ulaştık. Burada çocukları ve kadınları tarım alanında özellikle pamuk alanında çalışan çocuk ve kadınları psikososyal açıdan güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çeşitli eğitimler veriyoruz, rehberlik yapıyoruz, danışmanlık yapıyoruz. Türk Kızılay ortaklığında yürütüyoruz projemizi. Destekçilerimiz de uluslararası tekstil firmaları." 

Proje kapsamında 3 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Ünsür detayları anlattı:

"Kadın ve çocuk dostu mobil alan aracımızla beraber hem tarlalara hem tarım işçilerinin bulunduğu bölgelere gidiyoruz. Çocuklara ayrı, kadınlara ayrı çeşitli eğitimler veriyoruz. Eğitim başlıkları hijyenden tutun toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar kocaman bir yelpazede. Aynı zamanda ihtiyacı olan kadınlara rehberlik veriyoruz. Önemli olan aslında burada bizim anlattığımız bu içerikleri herkesin içselleştirmesi ve gerçekten bunları hayatlarında uygulamaya geçirmeleri. Şu anda mesela içeride kadınlara tarım alanında kullanılan kimyasallarla ilgili bilgiler veriliyor. Kimyasallar nasıl kullanılır, koruyucu ekipmanlar neler vesaire gibi."

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