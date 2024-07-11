Çok Bulutlu 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 11.07.2024 11:49

Bursa'da penguenler sıcaklarla mücadele ediyor

Bursa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hayvanat bahçesindeki Afrika penguenlerini olumsuz etkiledi. Penguenler, günün büyük bölümünü havuzlarda ve klimalı barınaklarda geçiriyor.

Bursa'da penguenler sıcaklarla mücadele ediyor
[Fotograf: DHA]

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi, 137 türden binden fazla hayvanı doğal ortamlarında barındırıyor.

Bursa'da penguenler sıcaklarla mücadele ediyor

23 penguen bakıma alındı

Bursa Hayvanat Bahçesi'ne, Afrika'dan getirilen 10 erkek, 11 dişi ve 2 yavrudan oluşan toplam 23 penguen özel bakıma alındı.

Normal şartlarda açık havada yaşayan penguenler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle günün büyük bölümünü havuzlarda ve klima takılan barınaklarında, sıcaktan korunarak geçiriyorlar.

Bursa'da penguenler sıcaklarla mücadele ediyor

Penguenler için yaptırılan havuzlardaki sıcaklığın, devridaim sistemiyle sabit tutulduğunu anlatan hayvan bakıcısı İsmail Bozkurt, "Penguenlerin beslenmelerine dikkat ediyoruz. Normalde günde 350 gram hamsi, mezgit ve sardalya balığı verdiğimiz penguenleri, yaz ayları öğünlerinde sadece 200 gram balık yediriyoruz" dedi.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Ünye'de hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
14:50
Şanlıurfa'daki kaçak trafo dron ile tespit edildi
14:35
8 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
14:34
Gazze'de hizmet dışı kalan 2 hastane yeniden faaliyete geçti
14:33
Ankara için sağanak uyarısı
14:26
Lavanta tarlaları Tekirdağ'ın turizmine önemli katkı sunuyor
Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi
Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi
FOTO FOKUS
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ