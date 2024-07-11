Bursa'da penguenler sıcaklarla mücadele ediyor

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi, 137 türden binden fazla hayvanı doğal ortamlarında barındırıyor.

23 penguen bakıma alındı

Bursa Hayvanat Bahçesi'ne, Afrika'dan getirilen 10 erkek, 11 dişi ve 2 yavrudan oluşan toplam 23 penguen özel bakıma alındı.

Normal şartlarda açık havada yaşayan penguenler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle günün büyük bölümünü havuzlarda ve klima takılan barınaklarında, sıcaktan korunarak geçiriyorlar.

Penguenler için yaptırılan havuzlardaki sıcaklığın, devridaim sistemiyle sabit tutulduğunu anlatan hayvan bakıcısı İsmail Bozkurt, "Penguenlerin beslenmelerine dikkat ediyoruz. Normalde günde 350 gram hamsi, mezgit ve sardalya balığı verdiğimiz penguenleri, yaz ayları öğünlerinde sadece 200 gram balık yediriyoruz" dedi.