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Güncel
DHA 11.07.2024 11:55

Kastamonu'da yolcu otobüsü yandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmından yangın çıktı.

Kastamonu'da yolcu otobüsü yandı
[Fotograf: DHA]

Sabah saatlerinde Kastamonu-İnebolu kara yolu Aşağı Çaylı köyü mevkisinde İstanbul-İnebolu seferini gerçekleştiren şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplere tarafından söndürüldü.

Alevlerin fark edilmesi üzerine otobüs şoförü aracı durdurarak tahliye edilmesini sağladı. Otobüsteki 10 yolcu ve personel kendi imkanları ile güvenli bölgeye geçti.

Kastamonu'da yolcu otobüsü yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, kara yolu çift yönlü araç geçişine kapatıldı.

Yangının yaklaşık 1 saatte söndürülmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, tahliye edilen yolcular otobüs firmasına ait servislerle İnebolu ilçesine götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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İtfaiye Kastamonu Otobüs Şehir Hatları Yangın
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