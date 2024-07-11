Bacaya yuva yapan arılardan ev sahibine bal hediyesi

Taşucu Mahallesi'ndeki binanın 3. katında oturan Hüsnü Sütoğlu, evinde arıların yoğunlaşması üzerine çatıya çıktı.

Bacada çok sayıda arının olduğunu gören Sütoğlu, arıcılık yapan arkadaşları Koray Bilgen ve Musa Akyürek'ten yardım istedi.

Giydikleri koruyucu kıyafetlerle bacayı söktüler. Uzun uğraşlar sonucu bal dolu petekler ve arılar çıkarıldı.

Arılardan ev sahibine ev hediyesi

Kovana yerleştirilen arılar, bir bahçeye götürüldü. Bilgen, arıların ev sahibine yaklaşık 3 kilogram bal hediye ettiğini söyledi.

Arıların üretime doğal yaşam alanlarında devam edeceğini söyleyen Bilgen, "Ev sahibi arıların zarar görmemesi için bizden yardım istedi. Biz de arıları ve balı çıkardık. Arılar artık gerçek bir kovanda yaşayıp bal üretecekler" dedi.