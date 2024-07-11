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Güncel
AA 11.07.2024 11:42

Bitkin halde bulduğu kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi

Elazığ'ın Palu ilçesinde kafe işleten Murat Yılmaz, yol kenarında bitkin halde bulup bakımını yaptığı ve "Paşa" adını verdiği kartal yavrusunu eliyle besliyor.

Bitkin halde bulduğu kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi

İki çocuk babası Murat Yılmaz, yaklaşık 4 ay önce Gökdere​​​​​​​ köyü yakınlarında hasta ve ölmek üzere olan kartal yavrusu buldu.

Kartal yavrusunu iş yerine getiren Yılmaz, "Çok açtı, zorla kendisine ufak ufak ciğer verdim. Sobayı yaktım. Yaklaşık 2 gün boyunca sobanın önünde kendisine zor geldi. Yaklaşık 3 haftada kartal tamamen sağlığına kavuştu. Bakımını yaptıktan sonra tamamen iyileşti. Özgür olsun diye doğaya bıraktım ama tekrar döndü" dedi.

Bitkin halde bulduğu kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi

Yılmaz, kartalın gezintiye çıksa da iş yerine geri döndüğünü, kendilerini bırakmadığını, müşterilerin de ona alıştığını söyleyerek, "Doğada geziyor, dolaşıyor, tekrar geliyor. Burayı evi gibi görüyor. Ne zaman gelecek diye merak ediyorum. Yemeğini hazırlıyorum, evladımı bekler gibi onu bekliyorum. Burayı kendisine mesken tuttu" dedi.

Evladım gibi oldu

Kartalın hem iş yerini hem de kendilerini benimsediğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bizden ayrılmak istemiyor. Ona çok alıştık. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Evladım gibi oldu. Onu göremediğim zaman kötü oluyorum. Çok farklı bir duygu. Bazen geç saatlerde geliyor. Dışarı çıkıyorum gözüm onu arıyor. Gelmediğinde evladım eve gelmemiş gibi düşüyorum ama çok şükür hep geldi."

Bitkin halde bulduğu kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi

Kartalın bir gün tamamen gideceğini bildiğini dile getiren Yılmaz, geldiği sürece de kapısının ona hep açık olduğunu söyledi.

Zaide Yılmaz, oğlu Murat'ın getirdiği yavru kartala çocukları gibi baktıklarını, sağlığına kavuşup hayata tutunması için çok uğraş verdiklerini anlattı.

Yılmaz, "6 çocuğum var, o da 7'nci oldu. Oğlum burada olunca o bakıyor, olmayınca ben bakıyorum. Onu çok seviyorum" dedi.

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