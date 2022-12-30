Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
[AA ,arşiv foto]
Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu Çoban Deresi mevkisinde Mustafa T'nin kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Refüje çarparak durabilen aracın sürücüsü Mustafa T, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan yolculardan Ş.T. ve 9 yaşındaki H.T, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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