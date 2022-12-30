Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kamu Denetçiliği Öğrenci Topluluğu, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu, Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu ile Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu iş birliğinde düzenlenen söyleşiye Başyayla Kaymakamı Erdal Bilgiç konuşmacı olarak katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonunda düzenlenen programa İİBF Dekanı Prof. Dr. Ercan Oktay, fakültenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, söyleşiyle devam etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde doktora yaptıktan sonra kaymakam sınavlarına girerek Başyayla Kaymakamı olarak atanan Bilgiç, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Bilgiç, kaymakam kimdir, hangi mevzuata göre atanır, sınava kimler başvuru yapabilir, sınav konuları ve süresi, çalışma kaynakları, mülakat ve kaymakam adaylığı süreci hakkında öğrencilere detaylı bilgi verdi..

Kaymakam olma sürecinde kendi yaşadıklarını ve çalışma prensibini öğrencilerle paylaşan Bilgiç öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.