Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, Türkiye'de ilk buğday hasadının yapıldığı kentte, kasım ayının ilk haftasında toprakla buluşan tohumlar yeşerdi.

Bu yıl 1 milyon 489 bin dekar alanda 736 bin ton ürün alınan Adana'da, gelecek yıl 700 bin tonun üzerinde buğday rekoltesi bekleniyor.

Türkiye'de toplam tahıl ekim alanları içerisinde yüzde 69'luk payla ilk sırada yer alan buğday üretiminin yaklaşık yüzde 5'i Adana'da gerçekleştiriliyor.