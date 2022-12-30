İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sandıklı Bölge Trafik Müdürlüğü ve bekçilerin de desteğiyle trafik ve asayiş denetimi yapıldı.

Kentin birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetimlerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, kahvehanelerde de sigara denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araç sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Ekipler trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği söylendi.