Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dursun Odabaş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Coşkun, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci ile üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sergiye yoğun ilgi gösterildi.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında yıl sonu etkinliği olarak hazırlanan sergide 162 öğrencinin eserleri ziyaretçilerle buluştu. Pano, maket, afiş gibi farklı teknikler kullanılarak hazırlanan sergide 500’e yakın el emeği materyal görücüye çıktı.

Açılışta konuşan İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Başkonak sergiye katılan öğrencileri tebrik etti.

Başkonak şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi farklı kurumlarda eğitimci olarak görev alacak öğrencilerimizin pedagojik yeterliklerinin artırılması için her türlü imkanı sağlayan üniversitemiz yetkililerine teşekkür ederim. Görevlerine tecrübe edinmiş bir şekilde başlayabilmeleri açısından bu tip etkinlikler büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin her birisini nitelikli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."