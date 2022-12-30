Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, dere ve göletler buzla kaplandı.

Kars Kalesi'nin arkasındaki Dereiçi mevkisindeki eksi HES baraj gölünün yüzeyi ile baraja su sağlayan Kars Çayı da buz tuttu.

Bitki ve ağaçların kırağı tuttuğu kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak üzerini battaniye ve halı ile örttü.