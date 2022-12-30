Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil takla attı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde durağa çarpan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun istikametine seyir halinde olan Murat Yılmaz idaresindeki otomobil 19 Mayıs çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu önce minibüs durağına çarptı.
Takla atan otomobil yolun ortasında ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: Samsun
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