Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi
[AA (Arşiv)]
Şanlıurfa Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.
Zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik olarak "huzur ve güvenin kalbi Haliliye" sloganıyla çalışmaları sürüyor.
Halkın sağlığı için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantin ve yemekhanelerde denetim yaptı.
Ekipler, hijyen kuralları başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.
Okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünlerle ilgili de hatırlatma yapan zabıta ekipleri, kurallara uyan kantin işletmecilerine teşekkür etti.
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