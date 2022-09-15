Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 14:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı
[Fotograf: İHA]
Siirt'in Eruh ilçe merkezinde motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
Eruh kent merkezinde motosiklet sürücüsünün çarptığı 3 yaşındaki Yavuz Selim Ç. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vücudunda kırıklar olan çocuğun ameliyata alınacağı öğrenildi.
Etiketler: Siirt
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