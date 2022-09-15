Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de özel güvelik görevlilerine yönelik seminer
[Fotograf: AA]
Mardin'de üniversite ve öğrenci yurtlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine güvenlik tedbirleri konulu seminer verildi.
Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Vali Kılıçlar Konferans Salonunda düzenlenen seminer MAÜ ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi.
2 gün süren seminere, MAÜ kampüs alanında ve öğrenci yurtlarında gören yapan özel güvenlik görevlileri katıldı.
Seminerde, emniyet personellerince özel güvenlik görevlilerine özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, halkla ilişkiler, etkili iletişim, toplumsal olaylara müdahale ve kitle psikolojisi, uyuşturucu madde bilgileri, asayiş hizmetleri ve terörle mücadele konularında bilgi verildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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