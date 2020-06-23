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Şanlıurfa'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Harran ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, ilçe girişinde Suriyeli Yesir Meleye'nin kullandığı plakasız motosiklet ile Fuat T. idaresindeki 63 E 8062 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Meleye ile motosikletteki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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