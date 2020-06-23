Sosyal medyada "Tekerlekli sandalyesiz kimse kalmasın" sloganıyla yardım kampanyası başlatan Başaran, İstanbul'da yaşayan Sevgi Mağazası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fazilet Şahin'in gönderdiği tekerlekli sandalyeyi Kazgöl köyünde yaşayan 18 yaşındaki engelli Serdar Karayel'e teslim etti.

Başaran, yaptığı açıklamada, engellilerin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını belirterek, "Sevgi Mağazası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fazilet Şahin gönderdiği sandalyeye kardeşimize teslim ettik. Yıllardır sürdürdüğüm kampanyayla birçok kişiye tekerlekli sandalye dağıttım. Derneğimize gelen yardımları ihtiyaca göre dağıtmaya gayret ediyorum. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun." dedi.

Engelli sandalyeye kavuşan Karayel de desteklerinden dolayı Şahin ve Başaran'a teşekkür etti.