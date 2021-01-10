Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen depodaki yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Son Haberler
- 16:23
- 16:10
- 16:07
- 15:56
- 15:49
Sıradaki Haber
Sakarya ve Düzce'de sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz