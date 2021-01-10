Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de polis ekipleri, doğadaki yaban hayvanlarına yem bıraktı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de polis ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Kervansaray Dağlık alanları ile Bağbaşı ve Kındam mahallelerinin yüksek kesimlerinde yaşayan doğa hayvanları ve kuşlar için yem takviyesinde bulundu.
Gıda malzemeleri, mama ve yemler, su birikintileri yakını ile hayvanların ulaşabileceği bölgelere bırakıldı.
Ekiplerin, kentteki farklı bölgelerde yemleme çalışmasını sürdürecekleri öğrenildi.
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