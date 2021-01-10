İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Kervansaray Dağlık alanları ile Bağbaşı ve Kındam mahallelerinin yüksek kesimlerinde yaşayan doğa hayvanları ve kuşlar için yem takviyesinde bulundu.

Gıda malzemeleri, mama ve yemler, su birikintileri yakını ile hayvanların ulaşabileceği bölgelere bırakıldı.

Ekiplerin, kentteki farklı bölgelerde yemleme çalışmasını sürdürecekleri öğrenildi.