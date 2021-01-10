Adapazarı ilçesinde alışveriş yapmak için kızıyla dışarı çıkan İsmail Acun, Gar Meydanı'nda kısıtlama dolayısıyla aç kaldığını düşündüğü güvercinleri elleriyle besledi.

Bir torba yemi yere serpen Acun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde meydandaki güvercinleri sürekli yemlediğini söyledi.

Hayvanların kısıtlama günlerinde aç kalabildiğine dikkati çeken Acun, "Onları doyurmak bana mutluluk veriyor. Hafta sonu kimse yem atmadığı için ben atıyorum. Her hafta sonu bunları yemleyip alışverişimi yaparak evime gidiyorum. Bütün vatandaşların kuşlara yem atmasını, onlara su vermesini isterim. Burada havuzda var, su içebilirler ama diğer yerlerde içemiyorlar." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sokak hayvanları için belirlenen alanlara yiyecek bırakıyor.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de polis ekipleri ve kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar güvercinleri besledi.

Selçuklu mimarisinde kullanılan sekizgen köşelerin üzerine oturtulmuş Türk otağ çadırından esinlenilerek yapılan Akçakoca Merkez Camisi avlusunda bulunan yüzlerce güvercin, yemleri kapmak için birbiriyle yarışıyor.