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Güncel
AA 31.01.2024 00:16

Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması" kapsamında yapılan faaliyetler sonucu merkez Haliliye ilçesi sınırları içerisinde bulunan sit alanında şüpheliler Y.S, K.B, İ.A, A.B, ve M.E'nin kaçak kazı yaptığı belirlendi.

Zanlılar Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemede kaçak kazıda kullanılan kriko, kürek, kazma, 2 metal boru, keser, çekiç ve 3 el feneri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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