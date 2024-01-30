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Güncel
İHA 30.01.2024 23:02

Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı ve beraberindeki 5 kişi, kilogram fiyatı 250 TL'den satılacak olan 2 metre 20 santim uzunluğa ve 148 kilo ağırlığa sahip yayın balığını yakalamayı güçlükle başardı.

Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu

Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı, Yedigöl Barajı’nda 2 metre 20 santim uzunluğunda ve 148 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Dev yayın balığı yakalamayı başaran balıkçı Dağlı, balığı bir süre iş yerinde sergiledi. Vatandaşlar, meraklı gözlerle balığa bakarak bol bol fotoğraf çektirdi. Devasa yayın balığı parçalanarak kilogram fiyatı 250 TL'den satışa sunuldu. Ağı 6 kişi güçlükle çektiklerini ifade eden balıkçı Ali Dağlı, “Ağı akşam saatlerinde serdik sabah gittiğimizde ağda bir ağırlık hissettik. Ağı çekerken 5-6 kişi zor çektik tekneye balığı, canlı olduğu için bayağı uğraştırdı ama sonunda balığımızı aldık. Bunu vatandaşlarımıza parçalayarak kilosunu 250 Türk Lirasından satacağız” dedi.

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