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Güncel
AA 30.01.2024 22:50

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı

Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili sınırları içinde 1-2 Şubat tarihlerinde gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları, istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi eylem ve etkinlikler 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun hükümleri gereği, belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

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