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Şanlıurfa'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mahmut Şansal idaresindeki 27 ADR 171 plakalı hafif ticari araç, Halfeti-Yeşilözen Mahallesi yolunda Necip Sözeri yönetimindeki 27 BIE 28 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti ve Birecik Devlet hastanelerine kaldırıld
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