Haber Giriş: Kaynak: AA
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Mart ortasında yağan karla birlikte dün 19 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü.
Meteorolojinin zirai don uyarısı da yaptığı kentte, soğuk ve yağışlı havanın hafta boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Etiketler: GümüşhaneSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:36
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