Mart ortasında yağan karla birlikte dün 19 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü.

Meteorolojinin zirai don uyarısı da yaptığı kentte, soğuk ve yağışlı havanın hafta boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.