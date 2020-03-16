Haber Giriş: Kaynak: AA
Gelibolu'dan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'e getirildi
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bilecik'e ulaştırıldı.
Bilecik Valiliği önünde düzenlenen törende Bilecikli atletler, Bursalı atletlerden aldıkları emanetleri, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu eşliğinde, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e teslim etti.
Gençlere teşekkür eden Şentürk, "Buradan sonra kutsal emanetler Eskişehir'deki arkadaşlarımıza teslim edilecek." dedi.
Şentürk, toprak, deniz suyu ve bayrağı öperek Bilecikli gençlere verdi.
Emanetler, Eskişehir'in ardından 18 Mart'ta Ankara'ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Etiketler: Çanakkale Deniz ZaferiSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:33
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