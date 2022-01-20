Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: DEAŞ Şanlıurfa Terör Örgütü Terörle Mücadele
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