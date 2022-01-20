Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı Muğla ve ilçelerinde gece saatlerinden itibaren sıfırın altında seyrediyor.

İlçelerde sebze yetiştiren çiftçiler, havanın soğumasıyla seralarda kurdukları sobaları yakarak zirai dona karşı önlem aldı.

Seraların farklı noktalarına astıkları termometrelerle ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam ediyor.

"Tarımın ve üretimin mesaisi yoktur"

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak da üreticileri telefonla arayarak her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerini ifade ederek, "Tarımın ve üretimin mesaisi yoktur" dedi.

Saylak, Fethiye, Seydikemer, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz'de ekiplerin çalışma yürüttüklerini kaydetti.