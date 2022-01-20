Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'in Araban ilçesinde doğum riski yaşayan kadın, ambulans helikopterle Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Dağdancık Mahallesi'nde yaşayan hamile kadın, doğum yapma riski nedeniyle Araban Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Gaziantep'e sevk edilen hasta, kara yolunun kar ve don nedeniyle riskli olması nedeniyle ambulans helikopterle taşındı.
Hamile kadın, ilçeye gelen ambulans helikopterle Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaymakam Ömer Sevgili, "Kara yolumuz kapalı olsa bile hava yolumuz açıktır. Riskli bir gebe vatandaşımızın helikopter ambulans ile Gaziantep'e transferini gerçekleştirdik. Allah acil şifalar versin, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Gaziantep
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