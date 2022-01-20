Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 hasta için askeri helikopter havalandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Çermik ilçesindeki 2 hasta, askeri helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişinin yakınları, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle araç kullanımında aksamalar yaşanması nedeniyle askeri helikopter devreye girdi.
Bunun üzerine Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığından havalanan askeri helikopter, kar yağışı sebebiyle yolu kapanan ilçeye iniş yaptı.
Sağlık ve jandarma ekiplerinin desteğiyle helikoptere alınan 2 hasta, götürüldükleri Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Diyarbakır
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