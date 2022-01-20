Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E-devlet bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı...
2022 Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2022 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir.' denildi.
Bedellik askerlik yeri sorgulama
Askerlik yerleri, e-devlet üzerinden açıklanıyor. Askerlik için başvurularını yapan adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak yerlerini öğrenebiliyor.
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Etiketler: Bedelli Askerlik Milli Savunma Bakanlığı
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