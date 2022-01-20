Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir.' denildi.

Bedellik askerlik yeri sorgulama

Askerlik yerleri, e-devlet üzerinden açıklanıyor. Askerlik için başvurularını yapan adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak yerlerini öğrenebiliyor.

Bedelli askerlik yerini öğrenmek için tıkla

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