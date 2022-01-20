Yoğun kar yağışının 4 gündür aralıklarla devam ettiği Sinop'ta, kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal kesimlerde yaşayan ve hastalanmaları üzerine yardım çağırısında bulunan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Gerze ilçesinin Kuzsöku ile Erfelek ilçesinin İnesökü köylerinde yaşayan iki vatandaşın rahatsızlanması üzerine harekete geçen Özel İdaresi ekipleri, bölgeye ulaştı.

Ekiplerin karla kapanan yolu açmasının ardından hastalar ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

"Acil durumlar hariç dışarı çıkmayın"

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlara acil durumlar dışında sokağa çıkmamaları çağırısında bulunuldu.

Açıklamada, kar yağışının kent genelinde aralıklarla devam ettiği vurgulanarak, kar lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.

