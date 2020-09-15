Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da adliye çıkışında kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da duruşmadan çıkan iki grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, adliye önündeki alanda bir davanın tarafları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada birbirlerine taş ve sopayla saldırılan taraflardan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
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